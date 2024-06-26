Основной поставщик Apple в Индии отказывает в работе замужним женщинам

Основной поставщик Apple не нанимает замужних женщин из Индии, считая, что у них больше семейных обязанностей, чем у незамужних коллег. По мнению компании, после женитьбы возникает много проблем, в частности женщины часто рожают детей.

Замужним женщинам отказывают в работе

Foxconn систематически не допускает замужних женщин к работе на своем главном заводе по производству iPhone в Индии из-за того, что они имеют больше семейных обязанностей, чем их незамужние коллеги.

Читайте также Предлагают работу и выманивают деньги: в сети работает новая мошенническая схема

Бывший руководитель отдела кадров в Foxconn India С. Пол рассказал, что руководители компании устно передают правила найма своим индийским кадровым агентствам, которым поручают поиск кандидатов, проведение собеседований и трудоустройство.

По словам Пола, Foxconn обычно не берет на работу замужних женщин из-за "культурных проблем" и общественного давления.

Его рассказ подтвердили 17 сотрудников из более дюжины кадровых агентств Foxconn в Индии, а также четыре нынешних и бывших руководителя отдела кадров Foxconn. Двенадцать из этих источников говорили на условиях анонимности.

Агенты и источники отдела кадров Foxconn назвали семейные обязанности, беременность и частые прогулы причинами, почему Foxconn не нанимает замужних женщин на заводе, расположенном в Сриперумбудуре, вблизи города Ченнаи. Многие из этих людей также отметили, что украшения, которые носят замужние индусские женщины, могут мешать производству.

Компания смягчила условия

Управление по кадровым вопросам Foxconn, штаб-квартира которой расположена в Тайване, смягчило практику не принятия на работу замужних женщин в периоды высокой производительности, когда возникает нехватка рабочей силы.

Некоторые агентства по трудоустройству помогают женщинам-кандидатам скрыть свое семейное положение для получения работы, выявило Reuters.

Apple и Foxconn признали недостатки в практике найма в 2022 году и заявили, что активно работают над решением этих проблем. Однако все документированные Reuters дискриминационные практики на заводе в Сриперумбудуре имели место в 2023 и 2024 годах.

С января 2023 года по май 2024 года журналисты Reuters совершили более 20 визитов в Сриперумбудури и общались с десятками кандидатов на работу о процессе найма.

Они также проанализировали брошюры с информацией о кандидатах, десятки рабочих объявлений и записи дискуссий в WhatsApp, где четверо рекрутеров Foxconn четко заявили потенциальным кандидатам, что только незамужние женщины могут претендовать на должности по сборке устройств. В вакансиях не упоминалась возможность нанимать мужчин.