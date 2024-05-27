Война нанесла удар по агросектору: в министерстве озвучили огромные потери потенциала

Все секторы украинской экономики понесли большие казни в результате полномасштабного нападения России. Большие потери понес и агросектор.

Аграрный сектор – одно из критических направлений развития украинской экономики. К сожалению, полномасштабная война нанесла ему большой вред.

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Как рассказал секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак, убытки приобретают просто безумные размеры.

В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами,

– заявил чиновник.

Ранее эксперты сообщали, что разминирование освобожденных земель потребует много времени. Кроме того, оккупанты уничтожают и леса – с начала полномасштабного вторжения они полностью уничтожили 60 тысяч гектаров леса, его стоимость составляет как минимум 14 миллиардов гривен.

Что касается окружающей среды, то нанесенный россиянами ущерб только по приблизительным расчетам составляет 2,2 триллиона гривен.

Ранее мы писали, что правительство имеет намерено увеличить НДС и военный сбор для ФЛП.