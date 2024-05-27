Аграрний сектор – один з критичних напрямків розвитку української економіки. На жаль, повномасштабна війна завдала йому великої шкоди.

Читайте також Люди самі все скажуть: як розвивати власну справу завдяки інсайтам

Як розповів секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак, збитки стають просто шалених розмірів.

Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами,

– заявив посадовець.

Раніше експерти повідомляли, що розмінування звільнених земель буде потребувати багато часу. Окрім того, окупанти нищать і ліси – з початку повномасштабного вторгнення вони повністю знищили 60 тисяч гектарів лісу, його вартість складає як мінімум 14 мільярдів гривень.

Що стосується довкілля, то завдана росіянами шкода лише за приблизними розрахунками складає 2,2 трильйона гривень.

Раніше ми писали, що уряд має намір збільшити ПДВ та військовий збір для ФОПів.