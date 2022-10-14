Илон Маск находится под федеральным расследованием США, – СМИ

Американский миллиардер и самый богатый человек мира Илон Маск находится под федеральным расследованием США. Дело касается компании Twitter, которую богач собирался приобрести за 44 миллиарда долларов, однако сорвал сделку.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на сообщение компании Twitter к суду в четверг, 13 октября. Накануне Маск призвал людей покупать анонсированные им духи, чтобы он таки смог купить социальную сеть.

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Подробности расследования

Пока непонятно, какие именно инстанции ведут расследование дела против Маска, и в Twitter не сообщили, какие конкретные действия богача повлекли за собой открытие против него дела. В заявлении социальной сети лишь указано, что американские федералы "изучают поведение" миллиардера, связанное со сделкой.

В судебном заявлении Twitter также обвиняет юристов Маска в том, что они не подготовили проекты уведомлений с Комиссией по ценным бумагам и биржам, а также слайд-презентацию для Федеральной торговой комиссии в рамках текущего судебного разбирательства двух сторон относительно того, может ли богач отказаться от сделки.

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Отметим, что впервые Маск попытался разорвать сделку в июле этого года, утверждая, что Twitter нарушила их договоренности о покупке, не указав реальные объемы спама и аккаунтов ботов на своей платформе. Twitter, в свою очередь, подала в суд против богача, обвинив его в попытке уклониться от сделки купли-продажи.

К слову, в ответ на представление Twitter адвокат Илона Маска Алекс Спиро заявил, что это было сделано намеренно, чтобы отвлечь внимание от собственных юридических проблем социальной сети, возникших после обвинений компании в недостаточной защите данных пользователей.

Руководство Twitter как раз само находится под федеральным расследованием,

– заявил Спиро в комментарии CNN.

В то же время вопрос о том, находится ли Илон Маск под расследованием федералов США, адвокат миллиардера отказался комментировать.