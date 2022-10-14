Про це повідомляє видання CNN з посиланням на повідомлення компанії Twitter до суду у четвер, 13 жовтня. Напередодні Маск закликав людей купувати анонсовані ним парфуми, щоб він мав змогу таки купити соціальну мережу.

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Деталі розслідування

Наразі незрозуміло, які саме інстанції ведуть розслідування проти Маска, й у Twitter не повідомили, які конкретні дії багатія спричинили відкриття проти нього справи. У заяві соціальної мережі лише вказано, що американські федерали "вивчають поведінку" мільярдера, пов'язану з угодою.

У судовій заяві Twitter також звинувачує юристів Маска у тому, що вони не підготували проєкти повідомлень з Комісією з цінних паперів та бірж, а також слайд-презентацію для Федеральної торгової комісії у межах поточного судового розгляду двох сторін щодо того, чи може багатій відмовитись від угоди.

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Зазначимо, що вперше Маск спробував розірвати угоду у липні цього року, стверджуючи, що Twitter порушила їхні домовленості про купівлю, не зазначивши реальні обсяги спаму та акаунтів ботів на своїй платформі. Twitter, своєю чергою, подала до суду проти багатія, звинувативши його у намаганні ухилитися від угоди купівлі-продажу.

До слова, у відповідь на подання Twitter, адвокат Ілона Маска Алекс Спіро заявив, що це було зроблено навмисно, аби відвернути увагу від власних юридичних проблем соціальної мережі, що виникли після звинувачень компанії у недостатньому захисті даних користувачів.

Керівництво Twitter саме перебуває під федеральним розслідуванням,

– заявив Спіро у коментарі CNN.

Водночас, питання про те, чи перебуває Ілон Маск під розслідуванням федералів США, адвокат мільярдера відмовився коментувати.