Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на сообщение компании Twitter к суду в четверг, 13 октября. Накануне Маск призвал людей покупать анонсированные им духи, чтобы он таки смог купить социальную сеть.

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Подробности расследования

Пока непонятно, какие именно инстанции ведут расследование дела против Маска, и в Twitter не сообщили, какие конкретные действия богача повлекли за собой открытие против него дела. В заявлении социальной сети лишь указано, что американские федералы "изучают поведение" миллиардера, связанное со сделкой.

В судебном заявлении Twitter также обвиняет юристов Маска в том, что они не подготовили проекты уведомлений с Комиссией по ценным бумагам и биржам, а также слайд-презентацию для Федеральной торговой комиссии в рамках текущего судебного разбирательства двух сторон относительно того, может ли богач отказаться от сделки.

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Отметим, что впервые Маск попытался разорвать сделку в июле этого года, утверждая, что Twitter нарушила их договоренности о покупке, не указав реальные объемы спама и аккаунтов ботов на своей платформе. Twitter, в свою очередь, подала в суд против богача, обвинив его в попытке уклониться от сделки купли-продажи.

К слову, в ответ на представление Twitter адвокат Илона Маска Алекс Спиро заявил, что это было сделано намеренно, чтобы отвлечь внимание от собственных юридических проблем социальной сети, возникших после обвинений компании в недостаточной защите данных пользователей.

Руководство Twitter как раз само находится под федеральным расследованием,

– заявил Спиро в комментарии CNN.

В то же время вопрос о том, находится ли Илон Маск под расследованием федералов США, адвокат миллиардера отказался комментировать.