Налог на прибыль банков: НБУ поддержит системное решение правительства

Проект закона о повышении налогов в Украине предлагает установить ставку налога на прибыль банков на уровне 50%. Поэтому банковская сфера в Украине может уже второй год подряд подвергнуться сильному фискальному давлению.

НБУ поддержит повышение налогов

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прокомментировал норму законопроекта № 11416-д, что предлагает установить ставку налога на прибыль банков на уровне 50% и сообщил, что НБУ поддержит это решение.

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По его словам, банковская сфера – единственная в Украине второй год подряд может подвергнуться такому фискальному давлению. Впрочем, важно осознать, что основным источником финансирования обороны от агрессора должны быть прежде всего внутренние ресурсы.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Так, мы можем надеяться, что международная помощь и в дальнейшем будет ритмичной и достаточной. Так, мы работаем над тем, чтобы замороженные резервы Центрального банка России стали нам доступными и соответствующие механизмы дали нам соответствующие ресурсы. Но за два с половиной года войны ни одна отрасль украинской экономики, кроме банковской, не претерпела повышения налогов. Только банки в прошлом году 50% своей прибыли уплатили в бюджет. В этом году это может повториться.

Он также предупредил, что "системное решение" может быть неудобным, но единственным необходимым для стабильности экономики, ведь годовая потребность увеличения госбюджета оценивается в 500 миллиардов гривен.

Мы поддержим системное решение, что предлагает правительство по налогам,

– подчеркнул Пышный.

Напомним! 17 сентября 2024 года Верховная Рада Украины со второй попытки приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, в частности, введение 50%-го налога на прибыль банков в 2024 году.