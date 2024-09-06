Все бремя ляжет на бизнес: почему идея о повышении налогов может быть рискованной

В Европейской бизнес ассоциации ожидают, что правительство сможет найти других путь для наполнения государственного бюджета, который существует сейчас, а именно – путем повышения налогов для бизнеса. В противном случае, украинский бизнес может просто закрываться.

Почему бизнес против повышения налогов

Как объясняют в ЕБА, бизнес считает решение не рассматривать законопроект о повышении налогов взвешенным и рациональным.

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Напоминаем! Общие дополнительные потребности бюджета составляют 500 миллиардов гривен из-за роста расходов на оборону. По состоянию на 3 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект об увеличении налогов.

Все бремя вследствие предложенного повышения налогов ляжет на добропорядочный бизнес, что может иметь негативное и сокрушительное влияние на бизнес и экономику страны,

– считают в Европейской бизнес ассоциации.

Какое решение предлагают

Решением проблемы с налогами может стать борьба с теневой экономикой. Речь идет о решении по реформированию таможни, эффективной работы правоохранительных органов и начала нормальной работы Бюро экономической безопасности.

Кроме того, нужны решения, которые способствовали бы урегулированию проблемы теневой занятости – вопрос зарплат в конвертах и тому подобное. Также стоит пересмотреть предложенный механизм налогообложения рынка автомобилей, в частности оценить фискальный эффект от налогообложения операций в сегменте подержанных авто, усилить борьбу с серыми схемами в сфере электронной торговли и тому подобное,

– отмечается в письме.

Обратите внимание! В ЕБА считают, что бизнесу было бы полезно увидеть расчеты и экономический эффект от увеличения налогов. Ведь решение по налогам может привести не к увеличению поступлений в бюджет, а к свертыванию бизнеса.