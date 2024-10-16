Денег не хватает: с какими проблемами столкнулись предприятия теплоснабжения в Украине

Сейчас в Украине есть проблема с компенсацией разницы в тарифах для предприятий тепло- и водоснабжения. Дело в том, что если обязательства по компенсации не будут выполнены, тогда предприятиям остается либо закрываться, либо повышать тарифы.

Что не так с финансированием

Как рассказал 24 Каналу эксперт Александр Слобожан, ранее в органах местного самоуправления оставалось 64% от НДФЛ. Впоследствии эти средства направляли коммунальным предприятиям для того, чтобы "гасить" разницу в тарифах.

Читайте также Зарплаты в Киеве в 2024 году: сколько в среднем получают жители столицы

Напоминаем! Компенсация разницы в тарифах – это обязательство государства для уменьшения финансовой нагрузки на украинское население и предотвращения роста тарифов.

Также в следующем году в Кабмине предлагают забрать у муниципалитетов 4% от НДФЛ, что негативно повлияет на ситуацию с финансированием коммунальных предприятий.

Александр Слобожан Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Большинство муниципалитетов просто не смогут предоставлять услуги. Помимо прочего, налоги в Украине повысились. Поэтому вероятность того, что услуги теплоснабжения и водоснабжения могут быть прекращены, высокая.

Что такое НДФЛ Это налог на доходы, который взимается с физических или юридических лиц. На сегодня НДФЛ в Украине составляет 18%.

Сколько население платит за тепло предприятиям

Известно, что с каждой гривны, которую платит потребитель за тепло, в предприятиях остается лишь 35 копеек. Все остальные, а это 65 копеек, автоматически перечисляются на счета НАК "Нафтогаза".

Правительство в прошлом году приняло такое постановление. Мы, как ассоциация городов, были против этого постановления, потому что это не позволяет предприятиям готовиться и проходить отопительный сезон. Нам обещали в течение 2024 года, что это постановление будет отменено, но пока такого решения нет,

– добавляет Александр Слобожан.

Таким образом, с 35 копеек предприятиям теплоснабжения нужно закупить газ, электричество, которая в Украине выросла в несколько раз, зарплату всем работникам, а также налоги, что уже повысили.

Обратите внимание! По мнению Слобожана, если в Украине оставят поправку о 64% от НДФЛ, выделение субвенции на компенсацию разницы в тарифах, кроме того, оставят реверсные дотации в местных бюджетах, одновременно предложение о снятии моратория на повышение тарифов исключат, тогда повышения тарифов удастся избежать.