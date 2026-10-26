Китайский бизнесмен получил пожизненный приговор: его компания оказалась в центре скандала

Китайский предприниматель Хэ Цзиньби, основавший одного из ключевых трейдеров меди в стране, приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его компанию виновной в мошенничестве с контрактами, взяточничестве и других правонарушениях.

За что осудили основателя Maike Metals

Суд в китайском городе Сиань в прошлом месяце признал Maike Metals виновной в ряде правонарушений, а 61-летнему основателю компании Хэ Цзиньби назначил пожизненное заключение, пишет Bloomberg.

По их словам, в решении говорится, что действия компании могли привести к убыткам нескольких китайских банков на сумму более 1 миллиарда долларов. Сам текст приговора публично не обнародован. Реакция магната была следующей:

Хэ Цзиньби уже подал апелляцию. В ходе судебного разбирательства его защита настаивала, что ни предприниматель, ни компания не имели намерения совершать мошенничество.

Адвокаты также отмечали, что Maike более десяти лет сотрудничала с банками и регулярно погашала кредиты. Даже после того, как пандемические ограничения ухудшили денежные потоки компании, она пыталась выполнять свои обязательства.

По мнению защиты, часть убытков кредиторов могла быть связана с ненадлежащим внутренним контролем рисков и процедурами самих банков.

Как Maike Metals стала большим игроком на рынке меди

Хэ Цзиньби основал Maike Metals в 1993 году вместе с друзьями в Сиане. Для запуска бизнеса они заняли 50 тысяч юаней – примерно 8 700 долларов по тогдашнему курсу.

Сначала компания занималась механической и электротехнической продукцией, а впоследствии перешла к торговле металлоломом, медной проволокой и рафинированной медью.

На фоне стремительной урбанизации Китая в начале 2000-х годов бизнес быстро рос. Maike превратилась в важного посредника между международными горнодобывающими компаниями, трейдерами и покупателями меди.

На пике своей деятельности группа обрабатывала примерно каждую четвертую тонну меди, импортируемую Китаем – крупнейшим потребителем этого металла в мире.

Компания также активно использовала финансирование под большие объемы металла, которые отгружала и хранила на складах. Кроме того, Maike инвестировала в недвижимость, в частности в отели и бизнес-центры.

В 2023 году Maike Metals пришлось провести реструктуризацию после кризиса ликвидности. Ситуацию усугубили сбои в работе бизнеса, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями.

Как в Китае наказывают за мошенничество и взятки

К слову, в Китае жестко наказывают за финансовые преступления. 9 декабря прошлого года Бай Тяньхуэй, бывший руководитель China Huarong International Holdings Limited, осужденный за взяточничество, был казнен. Приговор привел в исполнение суд в Тяньцзине после одобрения Верховного народного суда Китая.

По данным суда, в 2014–2018 годах Бай использовал служебное положение, чтобы помогать другим лицам получать проекты и корпоративное финансирование. За это он незаконно получил взятки на общую сумму 1,1 миллиарда юаней – около 157 миллионов долларов.

Суд признал преступления особо тяжкими из-за огромной суммы взяток и значительного ущерба интересам государства и общества. Бай обжаловал приговор, однако в феврале 2025 года его апелляцию отклонили.