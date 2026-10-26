Китайський бізнесмен отримав довічний вирок: його компанія опинилася в центрі скандалу

За що засудили засновника Maike Metals

Суд у китайському місті Сіань минулого місяця визнав Maike Metals винною у низці правопорушень, а 61-річному засновнику компанії Хе Дзіньбі призначив довічне ув'язнення, пише Bloomberg.

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За їхніми словами, у рішенні йдеться про те, що дії компанії могли призвести до збитків кількох китайських банків на суму понад 1 мільярд доларів. Сам текст вироку публічно не оприлюднили. Реакція магната була наступною:

Хе Дзіньбі вже подав апеляцію. Під час судового розгляду його захист наполягав, що ні підприємець, ні компанія не мали наміру вчиняти шахрайство.

Адвокати також зазначали, що Maike понад десять років співпрацювала з банками та регулярно повертала кредити. Навіть після того, як пандемічні обмеження погіршили грошові потоки компанії, вона намагалася виконувати свої зобов'язання.

На думку захисту, частина збитків кредиторів могла бути пов'язана з неналежним внутрішнім контролем ризиків і процедурами самих банків.

Як Maike Metals стала великим гравцем на ринку міді

Хе Дзіньбі заснував Maike Metals у 1993 році разом із друзями в Сіані. Для початку бізнесу вони позичили 50 тисяч юанів – приблизно 8 700 доларів за тодішнім курсом.

Спочатку компанія займалася механічною та електротехнічною продукцією, а згодом перейшла до торгівлі металобрухтом, мідним дротом і рафінованою міддю.

На тлі стрімкої урбанізації Китаю на початку 2000-х років бізнес швидко зростав. Maike перетворилася на важливого посередника між міжнародними гірничодобувними компаніями, трейдерами та покупцями міді.

На піку діяльності група обробляла приблизно кожну четверту тонну міді, яку імпортував Китай – найбільший споживач цього металу у світі.

Компанія також активно використовувала фінансування під великі обсяги металу, які відвантажувала та зберігала на складах. Крім того, Maike інвестувала в нерухомість, зокрема в готелі та бізнес-центри.

У 2023 році Maike Metals довелося проводити реструктуризацію після кризи ліквідності. Ситуацію погіршили збої в роботі бізнесу, спричинені пандемією та пов'язаними з нею обмеженнями.

Як у Китаї карають за шахрайство та хабарі

До слова, у Китаї жорстко карають за фінансові злочини. 9 грудня торік стратили Бай Тяньхуея, колишнього керівника China Huarong International Holdings Limited, засудженого за хабарництво. Вирок виконав суд у Тяньцзіні після схвалення Верховного народного суду Китаю.

За даними суду, у 2014 – 2018 роках Бай використовував службове становище, щоб допомагати іншим особам отримувати проєкти та корпоративне фінансування. За це він незаконно отримав хабарі на загальну суму 1,1 мільярда юанів — близько 157 мільйонів доларів.

Суд визнав злочини особливо тяжкими через величезну суму хабарів і значну шкоду інтересам держави та суспільства. Бай оскаржив вирок, однак у лютому 2025 року його апеляцію відхилили.