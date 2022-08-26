"Позор для Франции": Кулеба призвал TotalEnergies уйти из россии, компания оправдывается
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Французский нефтяной гигант TotalEnergies принимает участие в поставках газового конденсата для производства авиатоплива в россии. Издание Le Monde писало, что им, вероятно, заправляют истребители, которыми оккупанты бомбят Украину.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал TotalEnergies уйти с российского рынка и назвал деятельность нефтяного гиганта там позором для Франции. TotalEnergies, в свою очередь, опубликовала официальный ответ на обвинения СМИ.
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Кулеба призвал TotalEnergies выйти из россии
Ссылаясь на статью французского издания Le Monde, Дмитрий Кулеба резко осудил деятельность TotalEnergies и призвал компанию уйти с российского рынка на своей странице в твитере.
Мы благодарны Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне, позор для Франции, когда французские компании способствуют убийствам украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies, выходи из россии!
– написал глава украинского МИД.
Ответ TotalEnergies
На фоне разгоревшегося вокруг материала издания Le Monde скандала, TotalEnergies опубликовала официальный пресс-релиз, в котором попыталась оправдать свое присутствие на российском рынке и опровергнуть то, что их газовый конденсат в россии используется в авиатопливе для военных истребителей.
Компания заявила, что весь нестабильный конденсат, производимый ее дочерними и партнерскими предприятиями, в частности, "ТерНефтеГаз", поступает на перерабатывающий завод "Пуровский". После переработки конденсат поставляют на обогатительный комплекс "Усть-Луга".
Ассортимент продукции, полученной в процессе переработки на Усть-Лужском комплексе, содержит реактивное топливо (Jet A-1), исключительно экспортируемое за пределы россии и даже не имеющее сертификации для продажи внутри страны. Это подтверждает то, что TotalEnergies не производит реактивное топливо для российской армии,
– заявили во французской компании.
К слову, в TotalEnergies назвали обвинения в СМИ "необоснованными" и "наносящими вред репутации компании". Нефтяной гигант пообещал "принять все соответствующие юридические меры".
Напомним, что в россии французская TotalEnergies до сих пор владеет долями в таких негосударственных компаниях:
- "Новатек" – 19,4%;
- "Ямал СПГ" – 20%;
- "Арктик СПГ 2" – 10%;
- "ТерНефтеГаз" – 49%.