Поднятие прайс-кепов с 1 декабря: как это повлияет на украинский бизнес
Источник:РБК-Украина
На прошлой неделе НКРЭКУ приняла решение об увеличении прайс-кепов. О том, как это может повлиять на цену электроэнергии для бизнеса, читайте дальше на 24 Канале.
Глава НКРЭПК, Константин Ущаповский сообщил, что Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса из-за поднятия прайс-кепов.
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Мы не прогнозируем рост тарифов для юридических лиц после поднятия прайс-кепов. Это рынок. Цена будет сформирована рыночная,
– сказал Ущаповский.
Отдельно он также подчеркнул, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии. никак не касаются тарифа для населения и речи о его просмотре не идет.
Увеличение прайс-кепов с 1 декабря
Принятием этого решения Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, хочет решить две задачи :
- Пошаговая либерализация нашего энергорынка и приближение его правил к правилам Европейского союза.
- Создание инвестиционных условий для привлечения высокоманевровых генерирующих мощностей.
Напомним, что ранее "Энергоатом" выступил за полную отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии.
Это предельные максимальные и минимальные цены на электроэнергию для бизнеса, определяемые регулятором согласно Методике определения существенного колебания цен и установления предельных цен на соответствующих рынках.