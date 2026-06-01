Правила бронирования в 2026 году: в правительстве сообщили новые условия

В Украине претерпят изменения правла по бронированию. Также планируют пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Что известно о бронировании для бизнеса?

Об этом говорится в Постановлении Кабмина от 30 мая текущего года.

Согласно постановлению, решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, которые действуют по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты. Однако не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Также до 10 июня 2026 года должен состояться пересмотр, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными.

А до 1 июля текущего года запланировано проведение анализа соответствия предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными.

Что это значит? Если исключили критерий, на основании которого предприятие было определено критически важным, то оно теряет право на бронирование.

Обратите внимание! Завершить пересмотр всех ранее принятых решений о статусе критичности предприятий должны до 1 сентября 2026 года.

Что еще стоит знать о бронировании в Украине?

Ольга Насонова, руководитель "Ресторанного консалтинга", рассказывала, что украинский ресторанный бизнес очень долго работает в условиях хронической нехватки работников. Бронирования для работников нет вообще. В связи с этим, бизнес нанимает работников до 25 лет или от 60 лет и старше.

В то же время мужчин призывного возраста, которые не имеют брони, возят служебным транспортом. А иногда они могут даже оставаться ночевать в заведениях.

Также недавно сообщили еще одни новые правила бронирования: чтобы предприятие получило статус критически важного, средняя зарплата на нем должна быть не меньше трех минимальных. Сейчас это 25 941 гривна. Для прифронтовых территорий требование снизили – до 21 618 гривен. Эти территории определены в приказе Минразвития.