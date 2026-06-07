Правила для предпринимателей: какая группа ФЛП платит меньше всего налогов

Украинцы, которые являются физическими лицами-предпринимателями, должны платить налоги. В частности это военный сбор, единый социальный взнос и единый налог.

Какая группа ФЛП платит налогов меньше всего в 2026 году?

Однако для каждой группы ставки являются индивидуальными, о чем рассказала налоговый адвокат Адвокатского объединения "DIPLOMAT" Елена Скачко.

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Предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны уплачивать несколько основных налогов. Самый важный из них – это единый налог. Его размер не является фиксированным для всех, а зависит от группы ФЛП, которую выбрал человек.

Для первой и второй группы он действительно устанавливается в фиксированной сумме. Но, например, в третьей группе налог составляет определенный процент от полученного дохода.

Также ФОПы должны платить единый социальный взнос. Размер ЕСВ привязан к минимальной зарплате.

Важно! Предприниматели должны платить этот взнос даже в случае отсутствия дохода.

В некоторых случаях предприниматели могут платить еще и дополнительные налоги, как указано в материале. Самым распространенным из них является налог на добавленную стоимость (НДС).

Также отдельные виды деятельности могут предусматривать другие платежи. Например, военный сбор или налоги, связанные с наемными работниками.

Итак, сейчас первая группа ФЛП должна платить:

единый налог – это 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (332,80 гривны);

ЕСВ – 22% минимальной зарплаты (1 902,34 гривны);

военный сбор – 10% минимальной зарплаты (864,70 гривны).

Для второй группы ФЛП установлены следующие суммы:

единый налог – 20% от минимальной зарплаты (1 729,40 гривны);

ЕСВ – 22% минимальной зарплаты (1 902,34 гривны);

военный сбор – 10% минимальной зарплаты (864,70 гривны).

А для третьей следует ориентироваться на следующие показатели:

единый налог – 5% дохода или 3% дохода (3% предусмотрено именно для плательщиков НДС);

ЕСВ – 22% минимальной зарплаты (1 902,34 гривны);

военный сбор – 1% от фактически полученного дохода.

Как можно увидеть, предприниматели первой и второй группы платят фиксированный единый налог. Тогда как в третьей группе он уплачивается в виде процента от полученного дохода.

Ставка единого налога для первой группы является одной из самых низких среди всех групп ФЛП,

– говорится в тексте.

Важно! Поэтому наименьшую налоговую нагрузку обычно имеют предприниматели первой группы, потому что она имеет больше ограничений по деятельности.

Что должны сделать физические лица-предприниматели в июне?

Напомним, что ФЛП 1 и 2 группы должны выполнить свои налоговые обязательства в июне. То есть им следует уплатить военный сбор и единый налог за июнь.

Если предприниматели планируют изменить группу единого налога или систему налогообложения уже с 1 июля, то они должны подать заявление о применении упрощенной системы до 15 июня и заявление об отказе от упрощенной системы для перехода на общую систему налогообложения до 20 июня.

ФЛП 2 группы, которые имеют наемных работников, платят в июне заработную плату 2 раза в месяц, а также ЕСВ, военный сбор, НДФЛ и с зарплаты. То же самое должен сделать ФЛП 3 группы.

ФЛП 3 группы, что является плательщиком НДС, должен до 20 числа подать декларацию по НДС, а до 30 числа – уплатить налог.