Команда, клиенты, возможности и мечты: какие принципы гарантировали Безосу колоссальный успех

Жизнь Джеффа Безоса полна невероятных историй взлетов и падений. Впрочем, предприниматель всегда был верен своим принципам, которые позволили ему достичь самых высоких вершин мира бизнеса.

В свои 30 лет Джефф Безос был самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной кампании на Уолл-стрит, имел безумную зарплату и мог наслаждаться жизнью. Впрочем, его стремление к созданию чего-то масштабного не дало усидеть на теплом месте: Безос рискнул – и выиграл.

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Какие же принципы помогли Безосу удержаться на пути риска от хорошей должности до создания будущего бизнеса – рассказывает 24 Канал.

Возможности есть всегда

Хорошими предпринимателями становятся те, кто умеет определять возможности рынка, а особенно придумать процесс их масштабирования. В DE Shaw&Co Безос увидел, что рынки, связанные с интернетом, растут на 2300% ежемесячно. Он увидел благоприятную среду с большим потенциалом и не испугался строить свой бизнес в виртуальном мире.

Безос никогда не боялся рисковать / Фото Getty Images

Тестировать и расширяться нужно быстро

Пока другие сто раз прокручивают в голове возможные варианты развития событий, вы можете протестировать несколько из них и получить реальные данные. Бизнес – это не о долгих размышлениях, а об активной деятельности.

Конечно, аналитика и данные нужны, но работа с ними не должна отнимать много времени. Ведь какой смысл в идеях, которые вы все никак не можете реализовать?

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Клиент – на первом месте

Каким бы ни был бизнес, он получает прибыль только по одному направлению – предоставление пользователям товара или услуги. Если клиент недоволен и не даст компании свои деньги, то ваш талант и идеи не будут иметь абсолютно никакого смысла.

Позаботьтесь о клиенте – и он позаботится о вашем росте. Хороший бизнес работает только по такому принципу.

Команда важнее вас

Давайте посмотрим правде в глаза – каким бы талантливым и активным ни были, выполнить всю работу никак не сможете. Для получения результата важно окружить себя правильными людьми, амбиции которых хоть как-то перекликаются с вашими.

Не играйте в гения, а наймите хороших специалистов. Найти правильных людей – вот где нужно проявлять талант.

Бейтесь за свою мечту

Дела никогда не идут только вверх – это просто невозможно, в какой сфере вы бы не строили свой бизнес. Спокойная и проактивная реакция на все проблемы, вызовы и возможности должна стать вашим существом.

Судьба иногда далеко не благосклонна к нам, но таким образом она отсеивает тех, кто не заслуживает ее щедрых даров. В конце концов, если вы опустите руки, то вряд ли когда-нибудь расскажете интересную историю о том, как строили свой успех.