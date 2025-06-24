Решение правительства: бизнес освобождают от десятков ненужных разрешений

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает отмену 63 устаревших и ненужных регуляторных норм, которые создавали чрезмерную административную нагрузку на предпринимателей.

Меньше бюрократии

Принятие этого решения позволит бизнесу сэкономить около 400 миллионов гривен, сообщили на Правительственном портале, передает 24 Канал.

Смотрите также Налоговая впервые в году не выполнила план по НДС – минус 1,5 миллиарда гривен

Многие из этих требований потеряли актуальность или дублируют другие документы, не имея реального влияния на безопасность или качество. Вместо этого они создают лишнюю бюрократию,

- говорится в сообщении.

Что именно отменяют:

неактуальные нормы в агропромышленном комплексе и лесной отрасли;

требования по охране воды и воздуха, которые фактически не работают;

устаревшие разрешения в сфере строительства, энергетики, культуры, образования и тому подобное.

Почему это важно

В правительстве отметили, что после изменений предприниматели будут тратить меньше времени на оформление лишних документов и снизится риск получения штрафов за несоблюдение формальных и неактуальных норм.

Когда примут закон

Впереди голосование за законопроект в Верховной Раде, а тогда его должен подписать президент. Только после этого изменения вступят в силу.

Справочно. Инициатива является частью широкой реформы дерегуляции, которая продолжается с 2022 года. Эти действия направлены на создание более благоприятного бизнес-климата в Украине.