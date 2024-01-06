Чтобы разблокировать границу с Украиной: польское правительство пойдет на условия фермеров

Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Медика – Шегини". Местное правительство долго перебирало возможные варианты, но впоследствии решило пойти на условия протестующих, чтобы разблокировать границу.

Польша выполнит требования фермеров

Сегодня, 6 декабря, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский подпишет соглашение с движением "Обманутое село". Документ подпишут в Жешуве, и после этого пункт пропуска "Медика – Шегини" должен быть разблокирован.

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Секерский даст письменные гарантии по выполнению трех главных требований фермеров:

субсидии на кукурузу;

дешевые кредиты;

сохранение налогов на текущем уровне.

Одобрение субсидий Польше еще должна предоставить Еврокомиссия. В Сейме готовы проголосовать за отмену повышения налога на 21%. Что касается кредитов, то их обеспечат местные органы власти, а затем им дадут компенсации из государственного бюджета.

Также публично протестующие требовали письменных гарантий по эмбарго украинской сельскохозяйственной продукции. Например, речь идет о фруктах, сахаре, спирте, меде, яблочном концентрате, яйцах и мясе птицы. Местные чиновники высказывались за этот шаг, включат ли его в документ, который должен прекратить протесты на границе – пока неизвестно.