Кабмин изменил систему блокировки налоговых накладных

Правительство изменило порядок остановки регистрации налоговых накладных в Едином реестре. Эти изменения, прежде всего, направлены на устранение недоразумений между плательщиками НДС и контролирующими органами.

Так, решением предусматривается расширение признака безусловной регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки. Ранее к подобным изменениям власти активно призывал украинский бизнес.

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Что изменится

Соответствующим решением правительство исключило из мониторинга налоговые накладные, в которых объемы поставок не превышают сумму 5 тысяч гривен, а также расчеты корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение или увеличение суммы компенсации не превышает те же 5 тысяч гривен. В то же время объем операций в текущем месяце по таким налоговым накладным или расчетам корректировки не может превышать 500 тысяч гривен.

При этом решением Кабмина вводится справочник кодов налоговой информации, которая является основанием для принятия решения о соответствии плательщика налога критериям рискованности. Эти коды будут определяться Государственной налоговой службой, после чего будут размещаться на официальном веб-сайте ведомства.

Показатели, по которым определяется положительная налоговая история, определены для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения 4 группы единого налога, а именно для сельскохозяйственных предприятий.

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Изменениями, таким образом, расширен показатель положительной налоговой истории плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) по одновременному выполнению условий достижения объемов поставки за текущий период, в частности, увеличено требование к объему поставки с 500 тысяч до 1 миллиона гривен и на одного получателя с 50 до 100 тысяч гривен.

Отмечается, что первоочередной задачей такого решения является обеспечение необременительного прохождения мониторинга для добросовестных плательщиков, без лишнего вмешательства в хозяйственную деятельность и затрат времени на предоставление налоговыми органами значительного количества подтверждающих и уточняющих документов.

Напомним, что ранее в Европейской бизнес ассоциации подчеркивали, что в октябре текущего года значительно увеличилось количество случаев блокировки налоговых накладных. Кроме того, предприниматели отмечали затягивание процесса возмещения НДС, что негативно влияло на оборотные средства компаний. Причиной этому было введение более жестких критериев при мониторинге, которые в Минфине аргументировали многочисленными манипуляциями со стороны некоторых недобросовестных предпринимателей.