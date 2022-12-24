Так, рішенням передбачається розширення ознаки безумовної реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування. Раніше до таких змін владу активно закликав український бізнес.

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Що зміниться

Відповідним рішенням уряд виключив з моніторингу податкові накладні, в яких обсяги постачання не перевищують суму 5 тисяч гривень, а також розрахунки коригування, у яких абсолютне значення суми коригування на зменшення чи збільшення суми компенсації не перевищує ті ж 5 тисяч гривень. Водночас, обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними чи розрахунками коригування не може перевищувати 500 тисяч гривень.

При цьому, рішенням Кабміну запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для ухвалення рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Ці коди визначатиме Державна податкова служба, після чого розміщуватиме їх на своєму офіційному вебсайті.

Показники, за якими визначається позитивна податкова історія, визначено для платників податку, що перебувають на спрощеній системі оподаткування 4 групи єдиного податку, а саме для сільськогосподарських підприємств.

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Змінами таким чином розширено показник позитивної податкової історії платника податку на додану вартість (ПДВ) щодо одночасного виконання умов досягнення обсягів постачання за поточний період, зокрема збільшено вимогу до обсягу постачання з 500 тисяч до 1 мільйона гривень та на одного отримувача з 50 до 100 тисяч гривень.

Зазначається, що першочерговим завданням такого рішення є забезпечення необтяжливого проходження моніторингу для сумлінних платників, без зайвого втручання у господарську діяльність та витрат часу на подання податковими органами значної кількості підтверджувальних та уточнювальних документів.

Нагадаємо, що раніше у Європейській бізнес асоціації підкреслювали, що у жовтні поточного року значно збільшилася кількість випадків блокування податкових накладних. Крім того, підприємці зауважували на затягуванні процесу відшкодування ПДВ, що негативно впливало на обігові кошти компаній. Причиною цьому було введення більш жорстких критеріїв під час моніторингу, що у Мінфіні аргументували численними маніпуляціями з боку певних недоброчесних підприємців.