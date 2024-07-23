Прекращение транзита нефти "Лукойл": в Еврокомиссии отреагировали на письмо Венгрии и Словакии

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии о влиянии решения Украины прекратить поставки нефти "Лукойл". Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

ЕК изучает письмо Домбровскис по остановке транзита нефти "Лукойл"

По словам Гилла, сейчас Еврокомиссия изучает содержание письма и собирает больше информации прежде чем принимать какое-либо решение. Кроме того, Брюссель находится в постоянном контакте со Словакией, Венгрией и Украиной.

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Добавлю, что пока нет непосредственного влияния на безопасность поставок нефти в ЕС. (...) Комиссия готова поддержать пострадавшие страны-члены в поиске решения вместе с Украиной,

– заявил представитель ЕК.

Олаф Гилл заявил, что в этом вопросе только Еврокомиссия может инициировать любые дальнейшие процедуры. Кроме того, Словакия и Венгрия прислали запрос провести заседание комитета по торговой политике по этой теме в эту среду.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что в случае, если Венгрия не сможет договориться с Украиной, будет начато арбитражный суд. Также венгерские чиновники считают, что отказ Украины продолжать транзит нефти российской компании "Лукойл" – угроза энергетической безопасности Венгрии.