Какую прибыль получила компания H&M после возвращения в Украину

H&M вернулся в Украину. Открытие магазинов было громким и принесло бренду значительную прибыль.

Когда открылся H&M в Украине

С начала полномасштабного вторжения магазины H&M в Украине были закрыты. Однако в ноябре 2023 года бренд вернулся на украинский рынок.

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Сначала H&M открылся в Киеве в ТРЦ Lavina Mall і Respublika Park. Уже в конце ноября состоялось возвращение бренда во львовский торгово-развлекательный центр Victoria Gardens.

Всего открылось 7 магазинов по Украине: в Киеве и Львове. А вот в Одессе и Харькове работа бренда пока не возобновлена, такие планы есть, но это лищь будет реализовываться в будущем.

Какая выручка H&M в Украине

Первый магазин H&M открылся в Киеве в 2018 году.

Выручка бренда на украинском рынке за последние месяцы 2023 года составила 241,8 миллиона гривен. Для сравнения, в 2022 году этот же показатель от начала года и до 24 февраля был – 151,2 миллиона гривен.

При этом, операционные доходы ритейлера за неполные 2 месяца 2023 года – 64,5 миллиона гривен. За этот же период чистый финансовый результат H&M – 22 миллиона гривен.