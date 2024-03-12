Коли відкрився H&M в Україні

З початку повномасштабного вторгнення магазини H&M в Україні були закриті. Однак, у листопаді 2023 року бренд повернувся на український ринок.

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Спочатку H&M відкрився у Києві в ТРЦ Lavina Mall і Respublika Park. Уже в кінці листопада відбулося повернення бренду у львівський торгово-розважальний центр Victoria Gardens.

Загалом відкрилося 7 магазинів по Україні: у Києві та Львові. А от у Одесі та Харкові робота бренду поки не поновлена, такі плани є, але це лише буде реалізовуватись у майбутньому.

Нагадаємо! Перший магазин H&M відкрився у Києві у 2018 році.

Який виторг H&M в Україні

Виторг бренду на українському ринку за останні місяці 2023 року склав 241,8 мільйона гривень. Для порівняння, у 2022 році цей же показник від початку року і до 24 лютого був – 151,2 мільйона гривень.

При цьому, операційні доходи ритейлера за неповні 2 місяці 2023 року – 64,5 мільйона гривень. За цей же період чистий фінансовий результат H&M – 22 мільйони гривень.