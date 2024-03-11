Німеччина не націоналізувала "Роснефть"

Уряд Німеччини продовжив до 10 вересня цього року довірче управління над місцевими дочірніми підприємствами російського державного енергетичного гіганта "Роснефть". Це сталось після того, як російські власники погодилися продати об'єкти протягом періоду продовження.

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Тож російський енергетичний гігант не лише зможе не лише уникнути націоналізації бізнесу, але й встигне підготуватись до продажу.

Мінекономіки Німеччини вважають, що продаж буде найбільш юридично безпечним варіантом і, отже, найшвидшим способом забезпечити інвестиції в нафтопереробні заводи.

"Роснефть" під контролем Німеччини

Нагдаємо, що Німеччина взяла під свій контроль підприємства "Роснефті" весною 2022 року після вторгнення Росії в Україну, оскільки постачальники та партнери пригрозили припинити ділові відносини. В лютому було почате слухання щодо можливої націоналізації.

Ця ідея викликала стурбованість усередині трипартійної коаліції країни щодо наслідків для німецьких активів у Росії, а також для національного бюджету. Чиновники провели прямі переговори з главою російської компанії Ігорем Сєчіним протягом останніх кількох тижнів, зокрема під час візиту до Туреччини,

– зазначає Bloomberg.

На тлі переговорів "Роснефть" призупинила судові позови проти Німеччини.