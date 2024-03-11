Германия не национализировала “Роснефть”

Правительство Германии продлило до 10 сентября этого года доверительное управление над местными дочерними предприятиями российского государственного энергетического гиганта "Роснефть". Это произошло после того, как российские владельцы согласились продать объекты в течение периода продления.

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Поэтому российский энергетический гигант не только сможет не только избежать национализации бизнеса, но и успеет подготовиться к продаже.

Минэкономики Германии считают, что продажа будет наиболее юридически безопасным вариантом и, следовательно, быстрым способом обеспечить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы.

"Роснефть" под контролем Германии

Нагдаем, что Германия взяла под свой контроль предприятия "Роснефти" весной 2022 года после вторжения России в Украину, поскольку поставщики и партнеры пригрозили прекратить деловые отношения. В феврале было начато слушание о возможной национализации.

Эта идея вызвала обеспокоенность внутри трехпартийной коалиции страны относительно последствий для немецких активов в России, а также для национального бюджета. Чиновники провели прямые переговоры с главой российской компании Игорем Сечиным в течение последних нескольких недель, в частности во время визита в Турцию,

– отмечает Bloomberg.

На фоне переговоров "Роснефть" приостановила судебные иски против Германии.