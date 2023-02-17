Прибыль от азартных игр побила рекорды в США: какую сумму этот бизнес принес в бюджет
Источник:Gambling Insider
В США прибыль от азартных игр в прошлом году достигла нового рекорда, превзойдя предыдущий год на почти 10 миллиардов долларов. Это существенно превзошло ожидания Американской ассоциации игр (AGA).
Рекордная прибыль от коммерческих игр
- Доход от азартных игр в 2022 году достиг 60,4 миллиардов долларов, что стало новым рекордом.
- В 2021 году он составил 53 миллиарда долларов.
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Наша отрасль значительно превзошла ожидания в 2022 году. Проще говоря, взрослые американцы выбирают игры в казино для развлечений в рекордном количестве,
– отметил генеральный директор AGA Билл Миллер.
Казино
34% всех взрослых в США посетили казино за последний год по статистике ассоциации. Что касается использования игровых автоматов, то оно выросло на 5%.
Что касается онлайн-казино, то доход вырос на 35% и составил 5 миллиардов долларов в год.
Ставки
Кроме того, общий объем ставок на спорт в 2022 году составил 93,2 миллиарда долларов, а общий доход – 7,5 миллиарда долларов.
Азартные игры в США
Азартные игры в США легализованы и узаконены, хотя и существуют ограничения по межгосударственным и онлайн-азартным играм. Однако благодаря полной легализации этой сферы бизнес платит налоги от своего дохода. Более того, в двух штатах азартные игры в казино законны в любых местах. Речь идет о штате Невада и Луизиана.
Однако с началом пандемии COVID-19 такая сфера бизнеса понесла значительные потери. Так, например, в марте было закрыто на карантин большинство казино в США, а первые начали открывать только в июле.
За первый месяц работы после открытия выручка казино в Неваде достигла 566,8 миллиона долларов, что на 45,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Также букмекеры отмечали, что это первый ежемесячный ущерб с 2013 года.