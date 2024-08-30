Катастрофическое падение: прибыли российского бизнеса снизились в 4 раза

Российские СМИ сообщают о резком падении прибылей российских компаний, которое началось летом 2024 года. В каком сейчас состоянии экономика России, читайте дальше.

Сколько потеряли российские компании за лето

Согласно данным, по сравнению с июнем прошлого года, когда прибыли компаний составляли 3,27 триллиона рублей, они потеряли более 2,4 триллиона рублей, что эквивалентно почти 27 миллиардам долларов. По сравнению с маем, сальдированная прибыль в экономике сократилась в 3,4 раза, или на 2,13 триллиона рублей.

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Финансовый результат российской экономики по итогам июня 2024 года резко сократился: прибыли минус убытки уменьшились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 860 миллиардов рублей. Промышленность также понесла потери: в июне показатели упали на 0,8% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с маем 2024 года – на 1,5%.

Интересно! Финансового кризиса особенно стала угольная промышленность, которая из-за санкций потеряла экспортные рынки.

По итогам первого полугодия, российские предприятия столкнулись с серьезными финансовыми трудностями:

Убытки угольной отрасли составили 7,1 миллиарда рублей, в то время, как в прошлом году она принесла прибыль в размере 282,5 миллиарда рублей.

Металлургическая промышленность потеряла 9% прибыли из-за санкций, которые ограничили возможность экспорта металла на Запад.

Прибыли нефтеперерабатывающих заводов упали на 22%, и в течение полугодия производство останавливалось по меньшей мере 10 раз.

Компании розничной торговли понесли более 26% потерь в доходах, а если исключить автосалоны, этот показатель уменьшился почти вдвое - на 46,1%.

В общем, российский бизнес теряет рентабельность на фоне замедления экономики, а банковская система сталкивается с растущими проблемами в сфере трансграничных платежей.