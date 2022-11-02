В Украину запретили ввозить коньяк, не отвечающий нормам ЕС

С 1 ноября в Украину запрещено ввозить иностранную продукцию с маркировкой "коньяк", если она не отвечает техническим условиям этого наименования. Соответствующую норму фиксирует Соглашение нашего государства об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу еще 1 сентября 2017 года.

Так, документ предусматривает взаимную защиту определенного количества географических указаний. В перечне есть и алкогольный напиток "коньяк", который может так маркироваться только тогда, когда он изготовлен в одноименном муниципалитете Франции и по определенной технологии.

Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако

С прилавков исчезнут "коньяки" из третьих стран

В Министерстве аграрной политики и продовольствия пояснили, что использование названий "cognac" или "коньяк" для продукции, происходящей из третьих стран и не отвечающей техническим условиям производства напитка, с 1 ноября на территории Украины запрещается.

24 января этого года, после принятия новых нормативных актов, включающих защиту географических названий, наименование "cognac" было внесено в таможенный реестр нашего государства, чтобы защитить географическое название французского напитка.

Так, с тех пор и до 31 октября действовал переходный период, во время которого импортеры могли изменить этикетки на своей продукции, не соответствующей географическому названию происхождения алкоголя.

К слову, за выполнением требования будут следить корпорация "Укрвинпром" и Национальное межпрофессиональное бюро коньяка (БНИК). Они будут отвечать за защиту географического названия в Украине и за рубежом, принимая необходимые меры против импортной продукции в случае ее несоответствия нормам ЕС.