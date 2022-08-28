Бизнес в условиях войны: как украинские предприниматели приспосабливаются к новым реалиям
С началом полномасштабной войны в Украине бизнес столкнулся с рядом вызовов. Например, снижение спроса, проблемы с доставкой за границу, нехватка комплектующих и т.п.
Украинский бизнес в условиях войны
Сообщество предпринимателей UA Business Global исследовало, как восстанавливается украинский микро и малый бизнес, опросив более 130 его представителей.
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Какие проблемы принесла война
- 81% предпринимателей жалуются на сокращение продаж из-за войны.
- 10% – испытывают трудности с логистикой.
- 4% – не могут работать из-за повреждения или разрушения производства.
- 3% – жалуются на нехватку сырья, комплектующих или запчастей, необходимых для производства.
- У 2% – не хватает работников для полноценного функционирования.
Как трансформировался бизнес в условиях войны
Многие предприниматели трансформировали свой бизнес на отраслевом уровне. К примеру, часть из них изменили бизнес под потребности своей целевой аудитории, другая часть выбрала новое направление бизнеса под потребности рынка:
- 47% – предпринимателей частично адаптировали свои продукты/услуги во время войны;
- 42% – опрошенных сохранили бизнес без изменений;
- 5% – предпринимателей полностью изменили продукт/услугу;
- 6% – сменили отрасль.
"С началом войны украинский малый бизнес прошел путь от шока и замирания до принятия и активизации. Нам приходится решать логистические, финансовые, коммуникационные, организационные проблемы – и это одновременно. Мы ищем новые рынки, адаптируем продукты и услуги, оптимизируем затраты, но шаг за шагом работаем на победу",
– Екатерина Дорошевская, основательница сообщества UA business Global.
Выход на международный рынок
Война подтолкнула многих украинских предпринимателей выходить на международный рынок. Половина из опрошенных планирует экспансию, а именно:
- 50% – планируют выходить на зарубежные рынки;
- 20% – пока работают с клиентами только из Украины;
- 15% – предпринимателей уже предоставляют услуги иностранным клиентам;
- 15% – продают товары за границу.
Изменение заработной платы и трансформация команды
Многим компаниям пришлось сократить штат работников:
- 27% – полностью сохранили команду, а 10% планируют или уже расширили свою команду;
- 24% – уменьшили команду наполовину;
- 16% компаний уменьшили штат более чем на 60%.
Как изменилась зарплата в условиях войны / Инфографика UA business Global
Активность работы
- По состоянию на август 2022 года только 15% компаний работают на 100%.
- 4% компаний незначительно сократили объем работы.
- 25% бизнесов сократили объем производства почти наполовину.
- 19% компаний снизили активность до 80%.
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