Украинский бизнес в условиях войны

Сообщество предпринимателей UA Business Global исследовало, как восстанавливается украинский микро и малый бизнес, опросив более 130 его представителей.

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Какие проблемы принесла война

81% предпринимателей жалуются на сокращение продаж из-за войны.

10% – испытывают трудности с логистикой.

4% – не могут работать из-за повреждения или разрушения производства.

3% – жалуются на нехватку сырья, комплектующих или запчастей, необходимых для производства.

У 2% – не хватает работников для полноценного функционирования.

Как трансформировался бизнес в условиях войны

Многие предприниматели трансформировали свой бизнес на отраслевом уровне. К примеру, часть из них изменили бизнес под потребности своей целевой аудитории, другая часть выбрала новое направление бизнеса под потребности рынка:

47% – предпринимателей частично адаптировали свои продукты/услуги во время войны;

42% – опрошенных сохранили бизнес без изменений;

5% – предпринимателей полностью изменили продукт/услугу;

6% – сменили отрасль.

"С началом войны украинский малый бизнес прошел путь от шока и замирания до принятия и активизации. Нам приходится решать логистические, финансовые, коммуникационные, организационные проблемы – и это одновременно. Мы ищем новые рынки, адаптируем продукты и услуги, оптимизируем затраты, но шаг за шагом работаем на победу",

– Екатерина Дорошевская, основательница сообщества UA business Global.

Выход на международный рынок

Война подтолкнула многих украинских предпринимателей выходить на международный рынок. Половина из опрошенных планирует экспансию, а именно:

50% – планируют выходить на зарубежные рынки;

20% – пока работают с клиентами только из Украины;

15% – предпринимателей уже предоставляют услуги иностранным клиентам;

15% – продают товары за границу.

Изменение заработной платы и трансформация команды

Многим компаниям пришлось сократить штат работников:

27% – полностью сохранили команду, а 10% планируют или уже расширили свою команду;

24% – уменьшили команду наполовину;

16% компаний уменьшили штат более чем на 60%.

Как изменилась зарплата в условиях войны / Инфографика UA business Global

Активность работы

По состоянию на август 2022 года только 15% компаний работают на 100%.

4% компаний незначительно сократили объем работы.

25% бизнесов сократили объем производства почти наполовину.

19% компаний снизили активность до 80%.

Как изменилось место жительства предпринимателей / Инфографика UA business Global

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