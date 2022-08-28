Український бізнес в умовах війни

Спільнота підприємців UA Business Global дослідила, як відновлюється український мікро та малий бізнес, опитавши понад 130 його представників.

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Які проблеми принесла війна

  • 81% підприємців скаржаться на скорочення продажів через війну.
  • 10% – мають труднощі з логістикою.
  • 4% – не можуть працювати через пошкодження чи руйнування виробництва.
  • 3% – скаржаться на нестачу сировини, комплектуючих чи запчастин, необхідних для виробництва.
  • У 2% – не вистачає працівників для повноцінного функціонування.

Як трансформувався бізнес в умовах війни

Багато підприємців трансформували свій бізнес на галузевому рівні. Наприклад, частина з них змінили бізнес під потреби своєї цільової аудиторії, інша частина вибрали новий напрямок бізнесу під потреби ринку:

  • 47% – підприємців частково адаптували свої продукти/послуги під час війни;
  • 42% – опитаних зберегли бізнес без змін;
  • 5% – підприємців повністю змінили продукт/послугу;
  • 6% – змінили галузь.

З початком війни, український малий бізнес пройшов шлях від шоку та завмирання до прийняття та активізації. Нам доводиться вирішувати логістичні, фінансові, комунікаційні, організаційні проблеми – і все це одночасно. Ми шукаємо нові ринки, адаптуємо продукти та послуги, оптимізуємо витрати, але крок за кроком працюємо на перемогу,
– Катерина Дорошевська, засновниця спільноти UA business Global.

Вихід на міжнародний ринок

Війна підштовхнула багатьох українських підприємців виходити на міжнародний ринок. Половина з опитаних планує експансію, а саме:

  • 50% – планують виходити на закордонні ринки;
  • 20% – поки що працюють із клієнтами тільки з України;
  • 15% – підприємців уже надають послуги іноземним клієнтам;
  • 15% – продають товари за кордон.

Зміна заробітної плати та трансформація команди

Багатьом компаніям довелося скоротити штат працівників:

  • 27% – повністю зберегли команду, а 10% планують або вже розширили свою команду;
  • 24% – зменшили команду наполовину;
  • 16% – компаній зменшили штат більш як на 60%.

Як змінилась зарплата в умовах війни / Інфографіка UA business Global

Активність роботи

  • Станом на серпень 2022 року лише 15% компаній працюють на 100%.
  • 4% компаній незначно скоротили обсяги роботи.
  • 25% бізнесів скоротили обсяги виробництва майже наполовину.
  • 19% компаній знизили активність до 80%.

Як змінилось місце проживання підприємців / Інфографіка UA business Global