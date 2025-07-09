Цена растет вчетверо: как государство зарабатывает на прозрачных аукционах, сколько получил бюджет

В январе –июне 2025 года поступления в государственный бюджет от приватизации составили 820,5 миллионов гривен, еще 156,59 миллионов гривен обеспечено в виде уплаты НДС.

Почти 1 миллиард поступлений

Общий экономический эффект превысил 977 миллионов гривен, сообщили в Фонде государственного имущества Украины, передает 24 Канал.

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Отмечают, что 236 успешных приватизационных аукционов, проведенных в первом полугодии, свидетельствуют о высоком уровне прозрачности и конкуренции. В торгах приняли участие 1 946 участников, в среднем – 7 на один аукцион.

"Конкурентная борьба на торгах привела к росту стоимости объектов почти в четыре раза от стартовой цены", – уточнили в ФГИУ.

К слову, во второй половине года фонд планирует сохранить темпы приватизации и продолжить выставлять объекты на прозрачные онлайн-аукционы. В частности, 13 августа запланированы торги по продаже 100% акций ЧАО "Винницабытхим".

Также ранее в Фонде отчитывались, что за первое полугодие 2025 года удалось привлечь рекордные 5 176,59 миллионов гривен.