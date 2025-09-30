Фонд госимущества провел за неделю 8 аукционов по приватизации. Совокупно они принесли в бюджет государства более 532 миллиона гривен.

Доход от приватизации растет?

Об этом сообщил Фонд государственного имущества, информирует 24 Канал. Аукционы по приватизации состоялись в системе "Prozorro.Продажи".

Рост цены произошел в 2,82 раз, что в среднем составляет 281,80%. За лоты соревновались 64 участника, в среднем на лот приходилось 8 желающих приобрести государственные объекты,

– говорится в сообщении.

Какие объекты принесли больше всего?

Если говорить о цене, то самым дорогим объектом стал государственный пакет акций размером 73,2784% в СК АО Завод "Квант" в городе Киев. За объект соревновались 5 участников. Это обусловило рост стоимости в 2,34 раза: от стартовой – 172,96 миллионов гривен, до победной – 401,5 миллиона гривен.

Также инвесторов заинтересовал единый имущественный комплекс ГП "Укррыбпроект" в городе Киев. Цена объекта выросла с 7,53 миллиона гривен до финальных – 61,1 миллион гривен, за объект соревновались 11 участников.

Что известно о предстоящих аукционах?

На этой неделе команда Фонда планирует провести 23 онлайн-аукциона по приватизации. Среди предложений такие объекты, как: ЕИК ГП "Славутский комбинат "Будфарфор", государственная доля в размере 100% в уставном капитале дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина" ЕИК ГП "Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования" и другие.

