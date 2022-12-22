Первые приватизационные аукционы в 2023 году: ФГИУ уже подготовил список предприятий

В январе 2023 года состоится семь торгов. В Фонде госимущества (ФГИУ) уже подготовила список предприятий, которые выставят на приватизационные аукционы.

В январе участники торгов будут бороться за право приобретения 7 лотов. Дороже всего обойдется помещение ветеринарной лаборатории с пристройками в Ивано-Франковской области, почти в 2 миллиона гривен.

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Аукционы по приватизации пройдут с 3 по 9 января 2023 года.

Какие предприятия уже подготовили к аукционам:

здание лаборатории в Одесской области со стартовой ценой 62 854 гривен;

административное помещение на Днепровщине – более 1000 гривен;

помещение ветеринарной лаборатории с пристройками в Ивано-Франковской области – 1,7 миллиона гривен;

фундамент нежилого здания во Львовской области – более 11 тысяч гривен.

Напомним, что во время аукционов с малой приватизации, продолжавшихся с 12 по 16 декабря, общая сумма победных предложений составила 100 миллионов гривен.

На этой неделе Фонд госимущества планировал провести еще 28 аукционов по малой приватизации. В частности, на торги выставят 50% государственного пакета акций ПАО "Орион" в Одессе со стартовой ценой в 6,85 миллиона гривен.