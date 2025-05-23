Приватизация станет дороже: правительство останавливает распродажу государственного имущества за бесценок
- Правительство Украины ограничило снижение стартовой цены на аукционах малой приватизации до 50% на первом аукционе.
- Приватизация в Украине продолжается во время войны, в частности, бюджет на 2025 год предусматривает поступление 3,2 миллиарда гривен от приватизации.
Правительство Украины изменило правила продажи объектов малой приватизации, чтобы прекратить практику, которая позволяла продавать государственное имущество почти даром.
Что меняется в процессе приватизации
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, ссылаясь на решение Кабинета Министров, информирует 24 Канал. По словам депутата, ранее имущество позволяли реализовывать на аукционах со снижением стартовой цены до 99%. Поэтому стратегические или ценные объекты часто продавались за копейки.
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Теперь установлено ограничение: на первом аукционе цена не может упасть более чем на 50%. На повторном аукционе норма о снижении до 99% все еще действует.
Гончаренко отметил, что только за продажу 11 объектов бюджет может получить не менее 234 миллионов гривен.
Приватизация во время войны
Несмотря на полномасштабную войну, приватизация в Украине продолжается – и в малом, и в большом формате. Так, в 2024 году отель "Украина" в центре Киева был продан с аукциона за 2,5 миллиардов гривен, а отель "Казацкий" – за 400 миллионов гривен.
В бюджете на 2025 год предусмотрено поступление 3,2 миллиарда гривен от приватизации, тогда как в 2024 году при запланированных 4 миллиарда государство получило более 10,5 миллиардов гривен.
Ближайшие крупные аукционы:
- 11 июня 2025 года – приватизация АО "Сумыхимпром", стартовая цена: 1,158 миллиардов гривен
- 18 июня 2025 года – продажа 100% акций АО "Строительная компания Укрбуд", стартовая цена: 263 миллиона гривен.