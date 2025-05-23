Приватизация станет дороже: правительство останавливает распродажу государственного имущества за бесценок

Правительство Украины изменило правила продажи объектов малой приватизации, чтобы прекратить практику, которая позволяла продавать государственное имущество почти даром.

Что меняется в процессе приватизации

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, ссылаясь на решение Кабинета Министров, информирует 24 Канал. По словам депутата, ранее имущество позволяли реализовывать на аукционах со снижением стартовой цены до 99%. Поэтому стратегические или ценные объекты часто продавались за копейки.

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Теперь установлено ограничение: на первом аукционе цена не может упасть более чем на 50%. На повторном аукционе норма о снижении до 99% все еще действует.

Гончаренко отметил, что только за продажу 11 объектов бюджет может получить не менее 234 миллионов гривен.

Приватизация во время войны

Несмотря на полномасштабную войну, приватизация в Украине продолжается – и в малом, и в большом формате. Так, в 2024 году отель "Украина" в центре Киева был продан с аукциона за 2,5 миллиардов гривен, а отель "Казацкий" – за 400 миллионов гривен.

В бюджете на 2025 год предусмотрено поступление 3,2 миллиарда гривен от приватизации, тогда как в 2024 году при запланированных 4 миллиарда государство получило более 10,5 миллиардов гривен.

Ближайшие крупные аукционы: