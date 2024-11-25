Чистка в авиаотрасли: в России уволили двух директоров авиационных заводов

Увольнение топ-менеджеров в России связывают с тем, что план Кремля по строительству отечественных гражданских самолетов на замену западным провалился.

Каких директоров авиапрома уволили

Как сообщают российские СМИ, свои должности уже оставили Андрей Богинский, был гендиректором ПАО "Яковлев", и Константин Тимофеев, который был управляющим директором АО "Туполев". Известно, что они были уволены по прямому указанию российского премьера Михаила Мишустина "за провал программы гражданской авиации".

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В то же время на замену пришли гендиректор ОАК Вадим Бадеха, который будет руководить "Яковлевым", а руководство АО "Туполев" назначено гендиректору компании по гособоронзаказу Александру Бобрышеву.

Напоминаем! По плану Кремля отечественный авиапром в этом году должен был выпустить 40 гражданских лайнеров, к 2026 году объемы производства нужно было нарастить до 120 самолетов в год, к 2028 году – до 200 лайнеров, а в 2030 году планка должна была составить 230 лайнеров ежегодно.

Сколько самолетов должны были произвести в России

Еще в прошлом году российские перевозчики должны были получить 2 импортозамещенных Sukhoi Superjet и 3 лайнера Ту-214. В то же время в этом году должно было быть уже 20 машин первого типа, 7 машин второго типа и в дополнение 6 региональных лайнеров MC-21 и 2 турбовинтовых Ил-114-300.

Обратите внимание! В итоге российский авиапром смог только на два Ту-214 и один Ил-96-300.

После такого провала в российском правительстве приняли решение сократить программу по производству лайнеров: