Яких директорів авіапрому звільнили

Як повідомляють російські ЗМІ, свої посади вже залишили Андрій Богінський, був гендиректором ПАТ "Яковлєв", та Костянтин Тимофєєв, який був керуючим директором АТ "Туполєв". Відомо, що їх було звільнено за прямою вказівкою російського прем'єра Михайла Мішустіна "за провал програми цивільної авіації".

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Водночас на заміну прийшли гендиректор ОАК Вадим Бадеха, який керуватиме "Яковлєвим", а керівництво АТ "Туполєв" призначено гендиректору компанії з держоборонзамовлення Олександру Бобришеву.

Нагадуємо! За планом Кремля вітчизняний авіапром цього року мав випустити 40 цивільних лайнерів, до 2026 року обсяги виробництва потрібно було наростити до 120 літаків на рік, до 2028 року – до 200 лайнерів, а в 2030 році планка мала становити 230 лайнерів щорічно.

Скільки літаків мали виробити в Росії

Ще торік російські перевізники мали отримати 2 імпортозаміщених Sukhoi Superjet та 3 лайнери Ту-214. Водночас цього року мало бути вже 20 машин першого типу, 7 машин другого типу і на додачу 6 регіональних лайнерів MC-21 та 2 турбогвинтових Іл-114-300.

Зверніть увагу! У підсумку російський авіапром спромігся лише на два Ту-214 та один Іл-96-300.

Після такого провалу в російському уряді ухвалили рішення скоротити програму щодо виробництва лайнерів: