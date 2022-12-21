Уход из России Nokia и Ericsson приведет к проблемам с мобильной связью

Из-за выхода телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson с российского рынка население страны начнет испытывать проблемы с мобильной связью. Также ухудшится и интернет-соединение.

Об этом рассказали пять высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний и другие источники издания Reuters.

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В России может ухудшиться мобильная связь

Российские пользователи уже вскоре столкнутся с замедлением интернета, большим количеством свергнутых вызовов и обрывами звонков. Это связано с тем, что российские операторы не смогут оперативно обновлять программное обеспечение и закупать запчасти.

Что говорят власти России

Эксперты в сфере связи считают, что первыми пострадают жители сельских районов.

Как отметило агентство, на этой неделе глава министерства Максут Шадаев заявил, что три российских оператора подписали контракты на сумму почти 100 миллиардов рублей на закупку оборудования отечественного производства. Получить комментарий от российских операторов связи Reuters не удалось.

Nokia и Ericsson вышли из России