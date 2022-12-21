Про це розповіли п'ять високопоставлених керівників телекомунікаційних компаній та інші джерела у галузі виданню Reuters.

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В Росії може погіршитись мобільний зв'язок

Російські користувачі вже незабаром скоріш за все зіткнуться з уповільненням інтернету, великою кількістю скинутих викликів та урвищами дзвінків. Це пов'язано з тим, що російські оператори не зможуть оперативно оновлювати програмне забезпечення та закуповувати запчастини.

Зверніть увагу! Експерти зі сфери зв'язку вважають, що першими постраждають мешканці сільських районів.

Що каже влада Росії

Видання Reuters відправило запит у російську Мінцифру, однак там не дали відповідь.Як зазначило агентство, цього тижня глава міністерства Максут Шадаєв заявив, що три російські оператори підписали контракти на суму майже 100 мільярдів рублів на закупівлю обладнання вітчизняного виробництва. Отримати коментар від російських операторів зв'язку Reuters не вдалося.

Nokia та Ericsson вийшли з Росії