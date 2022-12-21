Об этом рассказали пять высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний и другие источники издания Reuters.
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В России может ухудшиться мобильная связь
Российские пользователи уже вскоре столкнутся с замедлением интернета, большим количеством свергнутых вызовов и обрывами звонков. Это связано с тем, что российские операторы не смогут оперативно обновлять программное обеспечение и закупать запчасти.
Что говорят власти России
Как отметило агентство, на этой неделе глава министерства Максут Шадаев заявил, что три российских оператора подписали контракты на сумму почти 100 миллиардов рублей на закупку оборудования отечественного производства. Получить комментарий от российских операторов связи Reuters не удалось.
Nokia и Ericsson вышли из России
- Несмотря на то, что несколько секторов, включая телекоммуникационные, были освобождены от некоторых санкций по гуманитарным причинам, Nokia заявила, что полная остановка бизнеса выглядит единственным выходом.
- После начала полномасштабной войны, Ericsson объявила о приостановлении операций и поставок клиентам в России и планомерном прекращении деятельности согласно санкциям.
- У операторов могут возникнуть проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций, отмечают эксперты. Крупнейшими заказчиками оборудования Ericsson в последние годы были МТС и Tele2.