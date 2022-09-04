Продавцы и разнорабочие: кого ищут работодатели и в каких городах больше всего вакансий

Количество украинцев, которые в поиске работы увеличилось в три раза в августе. Что касается количества предложений работы, то оно составляло всего 38% от довоенного. Больше всего вакансий предлагали в Киеве.

В каких городах больше всего вакансий

Среди лидеров, как город с наибольшим количеством открытых вакансий, оказался Киев и Львов. Там предлагают 13 и 4 тысяч вакансий соответственно. Такую аналитику обнародовал сайт по поиску работы robota.ua.

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В городах, расположенных рядом с оккупированными территориями, ситуация самая плохая. К примеру, в Николаеве есть только 300 вакансий.

Динамика вакансий и резюме / Инфографика robota.ua

Кого чаще всего ищут работодатели

Продавцов-консультантов.

Разнорабочих.

Водителей.

Интернет-маркетологов.

Какую зарплату предлагают работодатели

В Киеве водителям предлагают в среднем 27,6 тысячи гривен в месяц.

Во Львове – 23,5 тысячи гривен.

В Одессе – 18,22 тысячи гривен.

В Виннице – 12 тысяч гривен.

Ситуация с удаленной работой

Количество вакансий. В Киеве в августе предлагали 2421 вакансию удаленно, а по всей Украине – 4302 вакансии.

В Киеве в августе предлагали 2421 вакансию удаленно, а по всей Украине – 4302 вакансии. Популярные вакансии – оператор call-центра, веб-разработчик, интернет-маркетолог, копирайтер.

Во многих регионах предложение работы выше спроса, благодаря чему заработная плата остается стабильной. Например, в Одессе в среднем предлагают 18,22 тысячи гривен, а соискатели указывают в резюме 17,95 тысячи гривен.

Ситуация с удаленной работой на рынке труда / Инфографика robota.ua

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