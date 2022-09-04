В каких городах больше всего вакансий
Среди лидеров, как город с наибольшим количеством открытых вакансий, оказался Киев и Львов. Там предлагают 13 и 4 тысяч вакансий соответственно. Такую аналитику обнародовал сайт по поиску работы robota.ua.
Читайте также Как выгодно торговать на P2P с помощью метода оплаты GEO Pay
В городах, расположенных рядом с оккупированными территориями, ситуация самая плохая. К примеру, в Николаеве есть только 300 вакансий.
Динамика вакансий и резюме / Инфографика robota.ua
Кого чаще всего ищут работодатели
- Продавцов-консультантов.
- Разнорабочих.
- Водителей.
- Интернет-маркетологов.
Какую зарплату предлагают работодатели
- В Киеве водителям предлагают в среднем 27,6 тысячи гривен в месяц.
- Во Львове – 23,5 тысячи гривен.
- В Одессе – 18,22 тысячи гривен.
- В Виннице – 12 тысяч гривен.
Ситуация с удаленной работой
- Количество вакансий. В Киеве в августе предлагали 2421 вакансию удаленно, а по всей Украине – 4302 вакансии.
- Популярные вакансии – оператор call-центра, веб-разработчик, интернет-маркетолог, копирайтер.