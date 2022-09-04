У яких містах найбільше вакансій

Серед лідерів, як місто з найбільшою кількістю відкритих вакансій, опинився Київ та Львів. Там пропонують 13 та 4 тисячі вакансій відповідно. Таку аналітику оприлюднив сайт з пошуку роботу robota.ua.

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У містах, що розташовані поряд з окупованими територіями, ситуація найгірша. Наприклад, у Миколаєві є лише 300 вакансій.

Динаміка вакансій та резюме / Інфографіка robota.ua

Кого найчастіше шукають роботодавці

Продавців-консультантів.

Різноробочих.

Водіїв.

Інтернет-маркетологів.

Яку зарплату пропонують роботодавці

У Києві водіям пропонують в середньому 27,6 тисячі гривень на місяць.

У Львові – 23, 5 тисячі гривень.

В Одесі – 18,22 тисячі гривень.

У Вінниці – 12 тисяч гривень.

Зверніть увагу! У багатьох регіонах пропозиція роботи вища за попит, завдяки чому заробітна плата залишається стабільною. Наприклад, в Одесі в середньому пропонують 18,22 тисячі гривні, а шукачі вказують в резюме 17, 95 тисячі гривень.

Ситуація з віддаленою роботою

Кількість вакансій. У Києві в серпні пропонували 2421 вакансію віддалено, а по усій Україні – 4 302 вакансії.

У Києві в серпні пропонували 2421 вакансію віддалено, а по усій Україні – 4 302 вакансії. Популярні вакансії – оператор call-центру, веброзробник, інтернет-маркетолог, копірайтер.