У яких містах найбільше вакансій
Серед лідерів, як місто з найбільшою кількістю відкритих вакансій, опинився Київ та Львів. Там пропонують 13 та 4 тисячі вакансій відповідно. Таку аналітику оприлюднив сайт з пошуку роботу robota.ua.
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У містах, що розташовані поряд з окупованими територіями, ситуація найгірша. Наприклад, у Миколаєві є лише 300 вакансій.
Динаміка вакансій та резюме / Інфографіка robota.ua
Кого найчастіше шукають роботодавці
- Продавців-консультантів.
- Різноробочих.
- Водіїв.
- Інтернет-маркетологів.
Яку зарплату пропонують роботодавці
- У Києві водіям пропонують в середньому 27,6 тисячі гривень на місяць.
- У Львові – 23, 5 тисячі гривень.
- В Одесі – 18,22 тисячі гривень.
- У Вінниці – 12 тисяч гривень.
Ситуація з віддаленою роботою
- Кількість вакансій. У Києві в серпні пропонували 2421 вакансію віддалено, а по усій Україні – 4 302 вакансії.
- Популярні вакансії – оператор call-центру, веброзробник, інтернет-маркетолог, копірайтер.