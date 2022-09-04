У яких містах найбільше вакансій

Серед лідерів, як місто з найбільшою кількістю відкритих вакансій, опинився Київ та Львів. Там пропонують 13 та 4 тисячі вакансій відповідно. Таку аналітику оприлюднив сайт з пошуку роботу robota.ua.

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У містах, що розташовані поряд з окупованими територіями, ситуація найгірша. Наприклад, у Миколаєві є лише 300 вакансій.

Динаміка вакансій та резюме / Інфографіка robota.ua

Кого найчастіше шукають роботодавці

  • Продавців-консультантів.
  • Різноробочих.
  • Водіїв.
  • Інтернет-маркетологів.

Яку зарплату пропонують роботодавці

  • У Києві водіям пропонують в середньому 27,6 тисячі гривень на місяць.
  • У Львові – 23, 5 тисячі гривень.
  • В Одесі – 18,22 тисячі гривень.
  • У Вінниці – 12 тисяч гривень.

Ситуація з віддаленою роботою

  • Кількість вакансій. У Києві в серпні пропонували 2421 вакансію віддалено, а по усій Україні – 4 302 вакансії.
  • Популярні вакансії – оператор call-центру, веброзробник, інтернет-маркетолог, копірайтер.