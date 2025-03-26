10 лет контролировал Фирташ: гиганта химической промышленности продадут за 1,2 миллиарда гривен

Кабинет Министров Украины определил стартовую цену для продажи 99,99% акций одного из крупнейших химических предприятий страны, Сумыхимпрома, на уровне 1,158 миллиардов гривен.

Продажа "Сумыхимпром"

Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель правительства в Верховной Раде, информирует 24 Канал. По его словам, правительство утвердило условия продажи 99,9952% акций ПАО "Сумыхимпром" через электронный аукцион, а также установило стартовую цену на указанный пакет акций.

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Справочно. Сумыхимпром является одним из лидеров украинской химической промышленности, производя сложные минеральные удобрения, двуокись титана, серную кислоту и другие виды неорганических химикатов.

Предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков в Сумах и области и производит более 30 марок NPK-удобрений, адаптируя продукцию к различным климатическим и почвенным условиям.

10 лет заводом владел Фирташ

Завод более десяти лет находился под управлением компаний, связанных с Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По итогам девяти месяцев 2024 года, выручка Сумыхимпрома сократилась на 48,8%, достигнув 315,9 миллионов гривен, а чистый убыток предприятия вырос на 36,9% и составил 450 миллионов гривен.