Продажа "Сумыхимпром"
Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель правительства в Верховной Раде, информирует 24 Канал. По его словам, правительство утвердило условия продажи 99,9952% акций ПАО "Сумыхимпром" через электронный аукцион, а также установило стартовую цену на указанный пакет акций.
Смотрите также Ранее принадлежал россиянам: АРМА определило управляющего для ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске
Справочно. Сумыхимпром является одним из лидеров украинской химической промышленности, производя сложные минеральные удобрения, двуокись титана, серную кислоту и другие виды неорганических химикатов.
Предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков в Сумах и области и производит более 30 марок NPK-удобрений, адаптируя продукцию к различным климатическим и почвенным условиям.
10 лет заводом владел Фирташ
Завод более десяти лет находился под управлением компаний, связанных с Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.
По итогам девяти месяцев 2024 года, выручка Сумыхимпрома сократилась на 48,8%, достигнув 315,9 миллионов гривен, а чистый убыток предприятия вырос на 36,9% и составил 450 миллионов гривен.