Продаж "Сумихімпром"

Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник уряду у Верховній Раді, інформує 24 Канал. За його словами, уряд затвердив умови продажу 99,9952% акцій ПАТ "Сумихімпром" через електронний аукціон, а також встановив стартову ціну на зазначений пакет акцій.

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Довідково. Сумихімпром є одним із лідерів української хімічної промисловості, виробляючи складні мінеральні добрива, двоокис титану, сірчану кислоту та інші види неорганічних хімікатів.

Підприємство входить до трійки найбільших платників податків у Сумах та області і виробляє понад 30 марок NPK-добрив, адаптуючи продукцію до різних кліматичних та ґрунтових умов.

10 років заводом володів Фірташ

Завод більше десяти років перебував під управлінням компаній, пов'язаних із Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року, виручка Сумихімпрому скоротилася на 48,8%, досягнувши 315,9 мільйонів гривень, а чистий збиток підприємства зріс на 36,9% і становив 450 мільйонів гриевнь.