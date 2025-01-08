Россияне установили рекорд по потреблению алкоголя: продажи выросли на 60%

Розничная продажа алкоголя в России в 2024 году установила исторический максимум. За 11 месяцев продано 108,5 миллиона декалитров спиртных напитков - это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Продажи алкоголя побили рекорды

Такие данные Федеральной службы по контролю за алкогольным рынком страны-агрессора, которые приводит издание "Сибирь.Реалии", передает 24 Канал. Отмечают, что в некоторых республиках алкоголизм поглощает целые семьи.

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Согласно данным, с 2000 года объемы продаж крепкого алкоголя сокращались, но тренд изменился в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. В 2022 году, в условиях войны в Украине, объемы выросли еще на 7,5%, а 2024 год побил все предыдущие рекорды.

Особенно сложная ситуация в национальных республиках

Худшая ситуация наблюдается в регионах, где процент мобилизованных и контрактников является самым высоким, например, в Бурятии. Как утверждают местные наркологи, алкоголизм охватывает целые семьи.

Раньше у нас пили много, но не настолько, как сейчас. Сегодня пьют целыми семьями, пока мужчины воюют в Украине. Деньги, которые выплачивают за контрактников, тратятся на алкоголь. Женщины, которые раньше так не пили, теперь спиваются вместе с детьми,

- рассказывает нарколог местной больницы Индра Доржиева.

Больницы в регионах не справляются с наплывом пациентов, которые страдают от последствий длительного злоупотребления алкоголем. Самые частые диагнозы: цирроз печени; панкреатит; язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; белая горячка.

"У многих пациентов начинается белая лихорадка прямо в палатах", - добавляет наркол.

По данным исследований, около 73% убийств, 45% самоубийств и 67% утоплений в России являются результатом предварительного употребления алкогольных напитков.