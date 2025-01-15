Продажи самолетов Boeing достигли нового минимума со времен пандемии

Поставки самолетов Boeing возобновились в декабре после длительной забастовки работников, которая замедлила производство осенью 2024 года. Несмотря на это годовые показатели упали до минимума.

Поставки самолетов значительно меньше

По итогам 2024 года Boeing поставил 348 коммерческих самолетов, что значительно меньше, чем 528 самолетов в 2023 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Новые заказы также претерпели резкий спад: за год компания получила 569 брутто-заказов, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 1 456. Чистые заказы после отмен и корректировок сократились с 1 314 до 377.

Причины спада

Причинами падения стали проблемы с качеством продукции, усиление регуляторного контроля, задержки в цепочках поставок и семинедельная забастовка, которая закончилась 5 ноября. После забастовки компания выбрала осторожный подход к восстановлению производства, в частности линии по выпуску 737 самолетов были перезапущены только в декабре.

За последний месяц года Boeing поставил 30 самолетов, включая 17 моделей 737 MAX и 9 моделей 787. Это больше, чем в ноябре (13 самолетов) и октябре (14 самолетов),

– говорится в статье.

Несмотря на восстановление поставок, результаты 2024 года показали общий спад: после корректировок по стандартам бухгалтерского учета Boeing зафиксировал лишь 317 чистых заказов.

Компания продолжает постепенно восстанавливать производственные процессы после сложного года, надеясь вернуться к стабильному росту в 2025 году.