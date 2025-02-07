Продажи Tesla обваливаются по всей Европе

Продажи электромобилей Tesla значительно снизились на ключевых европейских рынках из-за негативной реакции потребителей на политические заявления Илона Маска.

В Европе один завод Tesla

В январе 2025 года Tesla зарегистрировала лишь 1 277 новых автомобилей в Германии, что является снижением на 59% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Financial Times.

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Германия является страной, где расположен единственный завод Tesla в Европе.

В прошлом году в Германии и Франции наблюдали значительное замедление продаж электромобилей из-за уменьшения государственных субсидий, но недавно спрос начал расти.

Однако падение продаж Tesla произошло на фоне того, что рынок электромобилей в Германии в январе вырос более чем на 50%, что привело к снижению доли Tesla с 14% до 4%.

Динамика продаж Tesla в Европе

Во Франции продажи Tesla в январе сократились на 63%, а в Норвегии - на 38%. В Великобритании регистрации электромобилей Tesla уменьшились на 8% по сравнению с прошлым годом.

Аналитик Маттиас Шмидт считает, что одним из факторов снижения продаж может быть ожидание потребителей на обновленную модель Y, выпуск которой запланирован на первую половину 2025 года.

Эксперты также считают, что снижение спроса – это реакция на политические заявления Маска.