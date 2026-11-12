Украинский Roshen вышел на рынок США: где начали продавать сладости

Украинская кондитерская корпорация Roshen расширяет продажи на американском рынке. Теперь ее продукцию можно заказать через два больших онлайн-маркетплейса США – Amazon и Walmart.

Зачем "Рошен" выходит на Amazon и Walmart

Присутствие на маркетплейсах должно упростить доступ американских потребителей к продукции бренда. Покупатели смогут как заказать привычные сладости, так и впервые попробовать товары "Рошен", сообщили в компании.

Для самой корпорации новый канал продаж открывает несколько возможностей:

непосредственно взаимодействовать с американскими покупателями;

получать отзывы и оценки потребителей;

лучше понимать предпочтения клиентов благодаря собранным данным;

укреплять узнаваемость и доверие к бренду на рынке США.

В каких еще странах продаются конфеты Roshen

По итогам 2025 года Roshen занял 13-е место среди крупнейших кондитерских компаний мира. Годовой доход корпорации достиг 1,5 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составил 4%.

Компания производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет примерно 300 тысяч тонн в год.

В настоящее время продукция "Рошен" представлена в 57 странах мира, среди которых:

США и Канада; страны Европы; Грузия, Казахстан и Армения; Китай, Япония и Южная Корея.

Выход на Amazon и Walmart стал еще одним шагом в развитии международных онлайн-продаж украинского производителя.