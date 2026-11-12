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Бизнес Актуальные новости Украинская "Рошен" вышла на рынок США: где начали продавать сладости
12 ноября, 10:49
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Украинский Roshen вышел на рынок США: где начали продавать сладости

Альбина Ковпак

Украинская кондитерская корпорация Roshen расширяет продажи на американском рынке. Теперь ее продукцию можно заказать через два больших онлайн-маркетплейса США – Amazon и Walmart.

Зачем "Рошен" выходит на Amazon и Walmart

Присутствие на маркетплейсах должно упростить доступ американских потребителей к продукции бренда. Покупатели смогут как заказать привычные сладости, так и впервые попробовать товары "Рошен", сообщили в компании.

Для самой корпорации новый канал продаж открывает несколько возможностей:

  • непосредственно взаимодействовать с американскими покупателями;
  • получать отзывы и оценки потребителей;
  • лучше понимать предпочтения клиентов благодаря собранным данным;
  • укреплять узнаваемость и доверие к бренду на рынке США.

В каких еще странах продаются конфеты Roshen

По итогам 2025 года Roshen занял 13-е место среди крупнейших кондитерских компаний мира. Годовой доход корпорации достиг 1,5 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составил 4%.

Компания производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет примерно 300 тысяч тонн в год.

В настоящее время продукция "Рошен" представлена в 57 странах мира, среди которых:

  1. США и Канада;
  2. страны Европы;
  3. Грузия, Казахстан и Армения;
  4. Китай, Япония и Южная Корея.

Выход на Amazon и Walmart стал еще одним шагом в развитии международных онлайн-продаж украинского производителя.